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В Китае создан вирус, помогающий организму уничтожать раковые клетки

Cell: создан вирус, маскирующий раковые клетки под свиные
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Freepik

Ученые из Университета Гуанси в Китае нашли способ «замаскировать» раковые клетки под свиные для более эффективного их уничтожения иммунной системой. Результаты исследования опубликованы в журнале Cell.

Метод основан на внедрении в опухоль специально модифицированного вируса, который заставляет организм воспринимать раковые клетки как свиные. Такой эффект достигается благодаря гену α1,3GT, который вызывает выработку белка, провоцирующего реакцию отторжения, аналогичную той, что происходит при трансплантации органов. В ответ иммунная система мгновенно распознает клетки как чужеродные и начинает активно их уничтожать.

В клиническом испытании методики участвовали 23 пациента с тяжелыми формами рака, которые не поддавались традиционному лечению. С помощью модифицированного вируса удалось остановить рост опухолей у 90% испытуемых. Ученые также обнаружили, что метод помог добиться полной ремиссии у пациентки с раком шейки матки. Инъекции вируса проводились внутривенно и действовали системно, не повреждая здоровые ткани и не вызывая серьезных побочных эффектов.

По словам исследователей, эффективность метода объясняется разрушением сосудов, питающих опухоль, массовой гибелью раковых клеток и сильным иммунным ответом организма. В настоящее время планируется проведение второй фазы клинических испытаний для дальнейшего изучения технологии.

Ранее были названы восемь условий, при которых снижается риск развития рака.

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