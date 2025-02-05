Шимпанзе общаются на разных диалектах языка жестов, выяснили ученые

Международная группа ученых из Франции, Германии и Кот-д'Ивуар обнаружила, что шимпанзе из разных сообществ используют уникальные жесты для привлечения самок к спариванию. Это свидетельствует о наличии подобия диалектов у этих приматов. Исследование опубликовано в научном журнале Current Biology (CurBio).

Команда наблюдала за четырьмя сообществами шимпанзе в национальном парке Таи, Кот-д'Ивуар, с 2013 по 2024 год.

Они выделили четыре типа жестов, используемых самцами для привлечения самок: «удар пяткой», «удар костяшками пальцев», «срезание листьев» и «встряхивание веток». Оказалось, что частота и предпочтение этих жестов различаются между сообществами, что указывает на наличие культурных различий.

«Мы обнаружили, что шимпанзе из разных групп используют одни и те же жесты, но с разной частотой. Это похоже на диалекты у людей», — объяснил Матье Малерб, ведущий автор исследования из Института эволюционной антропологии Общества Макса Планка.

Особый интерес вызвал жест «удар костяшками пальцев», который полностью исчез из репертуара одной из групп шимпанзе после того, как последний взрослый самец стал жертвой браконьеров в 2004 году.

Ученые предполагают, что потеря взрослых самцов, которые служили образцами для подражания, привела к утрате этого жеста. Это редкий пример того, как деятельность человека может повлиять на культурные традиции животных.

Ранее исследователи выяснили, что обезьяны подмечают невежество людей и указывают на допущенные ошибки.