Названо пять групп людей, у которых повышен риск тромбоза при перелете

Люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями, курильщики, беременные, женщины, которые принимают оральные контрацептивы, и спортсмены, которые находятся на стадии «сушки», имеют повышенный риск образования тромбов из-за перелетов, рассказала «Газете.Ru» доктор медицинских наук, президент ассоциации врачей авиационной медицины, сооснователь программы «Врачи на борту», основатель сервиса для пассажиров «Летать здорово» Ольга Верба.

«Тромбоз — вообще одна из самых главных проблем, с которыми сталкивается авиационная медицина. Колебания давления, сухой воздух и долгое нахождение в одной позе могут отрицательно повлиять на кровообращение, особенно у людей, которые подвержены риску. Это люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями, курильщики, беременные, женщины, которые принимают оральные контрацептивы, и даже спортсмены, которые находятся на стадии «сушки». Все эти факторы повышают вязкость крови, поэтому необходимо следить за ее параметрами», — рассказала врач.

Чтобы снизить риск тромбоза, нужно пить воду, надеть свободную и удобную одежду, которая не будет сковывать движения.

«Также важно периодически вставать и прогуливаться по салону или сделать несколько упражнений прямо в кресле: покрутить головой, согнуть и разогнуть руки и ноги, повращать ступнями. Если ваш перелет длится более трех часов, желательно иметь компрессионное белье. Беременным стоит надевать его дома и снимать не после приземления, а когда приехали домой или в отель. Кстати, я всегда рекомендую попросить бортпроводников сделать воздух прохладнее. Нам легче переносить полет, когда в салоне прохладно, так как горячий воздух усиливает отечность», – добавила доктор.

Как правильно готовиться к перелету, почему не нужно пить кроворазжижающие препараты перед вылетом, как правильно засыпать и чем лед может помочь при аэрофобии — в интервью Вербы «Газете.Ru».

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