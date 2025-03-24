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Названа неочевидная причина вздутия после еды

MedicalXpress: медленный прием пищи помогает избежать вздутия после еды
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Shutterstock/Akim Lakeev

Для профилактики вздутия живота или несварения нужно «растягивать» каждый прием пищи на 20-30 минут. Особенно тщательного пережевывания требуют белок и клетчатка. Об этом изданию MedicalXpress рассказала психиатр Лесли Хайнберг из Центра поведенческого здоровья Кливлендской клиники.

Эксперты, как правило, сосредотачиваются на том, какие продукты можно есть, чтобы улучшить здоровье. Однако, по мнению доктора Хайнберг, скорость приема пищи имеет не меньшее значение. По словам эксперта, употребление порции менее чем за 20-30 минут считается слишком быстрым.

«Желудку требуется около 20 минут, чтобы сообщить мозгу с помощью множества гормональных сигналов о том, что он полон. Поэтому, когда люди едят быстро, они могут не заметить эти сигналы и легко переесть», — объяснила специалист.

Хайнберг добавила, что люди, которые едят быстро, чаще проглатывают больше воздуха. Такая привычка может привести к вздутию живота или несварению. Отмечается, что легче всего есть обработанные продукты, такие как десерты и фастфуд. Однако твердый белок и клетчатку (растительные волокна) требуется пережевывать тщательнее.

Ранее химик рассказал, в каких пластиковых контейнерах нельзя разогревать еду.

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