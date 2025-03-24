Россию и Китай назвали не готовыми к американскому космоплану

19FortyFive: РФ и КНР не готовы к способному нести ядерное оружие космоплану США

Россия и Китай оказались не готовы к космоплану США X-37B. Об этом заявили эксперты портала 19FortyFive.

Этот космоплан уже выполнил семь миссий, последняя из которых продлилась 434 дня. Максимальная продолжительность космической миссии X-37B оценивается в два года. По данным портала, аппарат способен нести ядерное оружие и сбросить атомную бомбу на территорию РФ или КНР.

Многоразовый беспилотный космический самолет X-37B был разработан компанией Boeing и уже выполняет миссии Космических сил США. Сейчас этот космический корабль используется для длительных миссий на низкой околоземной орбите (LEO) и служит платформой для тестирования новых технологий и проведения различных экспериментов, в том числе для испытания средств связи и слежения. Отмечается, что у аппарата есть значительный потенциал для использования в целях космической разведки.

Сейчас этот аппарат не оснащают оружием, однако потенциально это возможно. Важной характеристикой аппарата называют скорость его запуска, которая открывает возможности для быстрого реагирования на угрозы.

«По мере того, как программа X-37B продолжает развиваться, она, несомненно, будет способствовать усилиям Соединенных Штатов по установлению доминирования в космической области. Благодаря своим уникальным возможностям и постоянному развитию X-37B способен сыграть ключевую роль в будущих военных космических операциях», — подчеркнули авторы материала.

До этого Трамп заявил, что США будут «отлично оснащены» в случае войны с Китаем.

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