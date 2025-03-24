Новая технология позволит вводить лекарства без боли и частых инъекций

Исследователи из Массачусетского технологического института разработали инновационный способ доставки лекарств, позволяющий вводить высокие дозы с меньшим дискомфортом. Их метод основан на введении препарата в виде суспензии крошечных кристаллов, которые после инъекции формируют под кожей стабильное «депо» — хранилище лекарства, способное высвобождать активные вещества на протяжении месяцев и даже лет. Работа опубликована в журнале Nature Chemical Engineering.

В отличие от существующих инъекционных препаратов, которые рассеиваются в тканях и требуют повторного введения каждые три месяца, новая методика обеспечивает формирование плотного «депо» непосредственно под кожей. Это стало возможным благодаря использованию биосовместимого растворителя бензилбензоата, который препятствует быстрому смешиванию кристаллов лекарства с биологическими жидкостями, позволяя им самостоятельно собираться в компактную структуру.

Кроме того, добавление небольшого количества полимера (менее 1,6% от массы) позволяет контролировать скорость высвобождения лекарства.

В ходе экспериментов на крысах ученые доказали, что препарат сохраняет стабильность и постепенно высвобождается в течение трех месяцев. Причем по окончании эксперимента 85% лекарства оставалось в «депо», что указывает на возможность его действия более года.

При необходимости депо можно удалить хирургическим путем, что делает метод безопасным и гибким в применении.

Такая технология может значительно упростить применение длительных контрацептивов и других лекарств, требующих регулярных инъекций. Кроме того, благодаря возможности использования тонкой иглы введение препарата становится менее болезненным.

«Мы продемонстрировали, что можно обеспечить контролируемое и длительное высвобождение лекарства — от нескольких месяцев до нескольких лет — с использованием небольшой иглы», — отметил старший автор исследования Джованни Траверсо, профессор механической инженерии Массачусетского технологического института.

Сейчас исследователи проводят дополнительные предклинические испытания, чтобы адаптировать метод для клинического применения.

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