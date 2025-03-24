Ученые обнаружили «темный кислород» в глубинах океана

Ученые обнаружили новый механизм выработки кислорода в глубинах океана — без участия света. Оказалось, что на глубине более четырех тысяч метров происходит образование кислорода, которое невозможно объяснить фотосинтезом. Работа опубликована в журнале Nature Geoscience (NatGeo).

Открытие стало неожиданностью: ученые впервые зафиксировали этот феномен еще в 2013 году, но отклонили результаты как ошибку. Лишь спустя годы удалось подтвердить, что в глубоком море существует процесс, порождающий кислород в темноте.

Исследователи предполагают, что этот процесс связан с полиметаллическими конкрециями — образованиями, содержащими марганец и другие металлы. Взаимодействуя с водой, они могут создавать электрическое напряжение, способное расщеплять молекулы воды на водород и кислород.

Открытие может не только изменить представления о химии океанов, но и помочь в поиске жизни на других планетах. NASA уже заинтересовалось возможностью существования «темного кислорода» на спутниках-океанах, таких как Энцелад и Европа.

В ближайшие годы ученые планируют углубиться в исследование этого явления, отправляя автономные аппараты на глубины до 11 тысяч метров. Их цель — выяснить, насколько широко распространен этот процесс и какую роль он играет в экосистемах мирового океана.

Ранее ученые обнаружили уникальную молекулу, способную объяснить возникновение жизни на Земле.