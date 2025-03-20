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Названа диета, облегчающая симптомы двух заболеваний кожи

CNR: средиземноморская диета облегчает симптомы двух заболеваний кожи
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Ученые из Университета Пегасо установили, что диета на основе рыбы, овощей, фруктов, круп и полезных жиров помогает бороться с симптомами псориаза и акне. Результаты исследования опубликованы в журнале Current Nutrition Reports (CNR).

Псориаз и акне имеют общие воспалительные механизмы, например, нарушение работы белков TNF-α и IL-17. Тем не менее, у этих заболеваний есть и отличительные особенности. Псориаз связан с чрезмерной активацией иммунной системы, а акне — с неправильной выработкой кожного сала, ростом бактерий избытком белка кератина в коже.

Поскольку эти заболевания являются хроническими, традиционные методы лечения часто имеют побочные эффекты и различаются по эффективности. Ученые предположили, что комплексный подход, включающий изменение рациона питания, может помочь облегчить симптомы.

Исследователи проанализировали ряд научных работ на тему влияния питания на состояние кожи. Они пришли к выводу, что средиземноморская диета эффективнее всего предотвращает повреждения тканей. Ученые обнаружили, что жирные кислоты омега-3 в оливковом масле первого отжима и рыбе подавляют воспалительный С-реактивный белок, помогая снизить выраженность псориаза. Также средиземноморская диета противодействует окислительному стрессу, защищая клетки кожи от окисления.

Также было установлено, что фрукты, овощи, крупы и отказ от рафинированных углеводов снижают уровень инсулиноподобного фактора роста-1 (IGF-1), который усиливает выработку кожного сала и воспаление при акне. Тем не менее, роль жиров в развитии воспаления остается не до конца изученной. Исследователи пока не могут с точностью сказать, какое количество жирной пищи поможет избежать появления прыщей.

Ранее были названы пять веществ, которые помогают бороться с акне.

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