Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Ученые научились навсегда блокировать «неуязвимый» для терапии раковый белок

AdvSci: создан ингибитор, подавляющий важный для развития рака белок cJun
close
Gorodenkoff/Shutterstock/FOTODOM

Британские ученые из Университета Бата разработали первый в своем роде пептидный ингибитор, который необратимо связывается с ключевым для развития рака белком — фактором транскрипции cJun. Это открывает возможность для терапии онкологических заболеваний, ранее считавшихся неизлечимыми. Исследование опубликовано в научном журнале Advanced Science (AdvSci).

Факторы транскрипции, такие как cJun, регулируют активность генов и часто становятся сверхактивными при раке, вызывая неконтролируемый рост клеток. Однако разработка препаратов, способных блокировать эти белки, долгое время оставалась сложной задачей. Традиционные маломолекулярные препараты оказались неэффективными, что заставило ученых сосредоточиться на пептидах — небольших фрагментах белков.

Белок cJun состоит из двух идентичных половин, которые связываются с ДНК, изменяя экспрессию генов. Ученые создали пептид, который связывается с одной из половин cJun, предотвращая его взаимодействие с ДНК. Этот пептид был модифицирован для необратимого связывания, что делает его эффективным «гарпуном», блокирующим cJun навсегда.

«Ингибитор надежно захватывает cJun и не дает ему связываться с ДНК. Это первый случай, когда нам удалось необратимо заблокировать фактор транскрипции с помощью пептидного ингибитора», — объяснил первый автор исследования, доктор Энди Бреннан.

Для поиска эффективных пептидов ученые использовали инновационную платформу под названием Transcription Block Survival (TBS). Этот метод позволяет тестировать тысячи пептидов, проверяя их способность блокировать cJun в реальных клеточных условиях. Если пептид успешно блокирует cJun, клетка выживает, что упрощает идентификацию эффективных ингибиторов.

Исследователи уже доказали, что пептидный ингибитор проникает в раковые клетки и эффективно блокирует cJun. Следующим этапом станут доклинические испытания на моделях рака, чтобы подтвердить эффективность и безопасность нового подхода.

Ранее ученые выяснили, как перевести рак в «спящий режим».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами