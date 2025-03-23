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Назван компонент пищи, помогающий бороться с гипертонией

WP: при гипертонии нужно потреблять 28-23 граммов клетчатки каждый день
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Dalaifood/Shutterstock/FOTODOM

При гипертонии женщинам нужно увеличить потребление клетчатки до 28 граммов в день, а мужчинам — до 38. Об этом изданию WelnessPulse (WP) рассказала Франсин Маркес, молекулярный биолог и профессор Школы биологических наук Университета Монаша.

Клетчатка  (растительные пищевые волокна) —  это компоненты пищи, не перевариваемые пищеварительными ферментами организма человека. Больше всего клетчатки содержат свежие фрукты и овощи, цельнозерновые продукты, орехи, семена и бобовые.

По словам специалиста, для снижения кровяного давления рекомендуется обратить внимание на пищевые волокна, которые обладают пробиотическими свойствами. Так называют положительное влияние на состав и биологическую активность микрофлоры пищеварительного тракта.  Пробиотическая клетчатка содержится в кукурузных хлопьях, крупах, хлебе, луке, фасоли, горохе, артишоке, спарже, бананах и многих других продуктах.

Доктор Маркес объяснила, что способность пищевых волокон снижать кровяное давление хорошо изучена. Исследования показали, что женщинам с гипертонией нужно потреблять не менее 28 граммов клетчатки в день. Для мужчин норма возрастает до 38 граммов.

Считается, что каждые дополнительные пять граммов клетчатки в день снижают систолическое артериальное давление на 2,8 мм рт. ст. и диастолическое артериальное давление на 2,1 мм рт. ст.

Ранее были названы два главных полезных свойства клубники.

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