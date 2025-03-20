Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Определены части мозга, необходимые для запоминания слов

BrainCom: за запоминание слов отвечают передняя и боковые части мозга
close
Jo Panuwat D/Shutterstock/FOTODOM

Ученые из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе установили, что уменьшение объема передней и боковой частей мозга (префронтальной, височной и поясной коры, а также гиппокампа) вызывает трудности при запоминании слов. Результаты исследования опубликованы в журнале Brain Communications (BrainCom).

В исследовании приняли участие 84 человека с височной эпилепсией и склерозом гиппокампа — состоянием, при котором из-за повреждения части мозга нарушается память, а также 43 здоровых добровольца. Испытуемые были дополнительно разделены на тех, у кого склероз гиппокампа был левосторонним или правосторонним.

Все участники прошли стандартизированные тесты для оценки вербальной памяти — умения пополнять и использовать словарный запас. Также ученые использовали МТР-сканирование для измерения размеров и формы различных частей мозга. Особое внимание уделили коре — внешнему слою мозга, отвечающему за мышление, память, внимание, восприятие, осознание и речь, а также определенным областям гиппокампа, который помогает в обучении, запоминании и пространственной навигации.

Результаты показали, что уменьшение префронтальной, височной, поясной коры мозга и гиппокампа было связано с низкой эффективностью запоминания слов.

По словам ученых, открытие поможет лучше понять принцип работы человеческого мозга. Новые данные также можно будет использовать для разработки методов нейрохирургических операций, не ухудшающих память.

Ранее стало известно, что необходимо делать в молодости для сохранения здоровья мозга в старости.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами