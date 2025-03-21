Восемь лет недосыпа повышает риск развития рака, считает врач

Если на протяжении семи-восьми лет спать меньше шести часов в сутки, то резко возрастает риск появления серьезных хронических заболеваний, в том числе рака, рассказал «Газете.Ru» врач-сомнолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Максим Новиков.

Бессонница проявляется не только в виде трудностей с засыпанием или поддержанием сна, но и в дневной сонливости, усталости, раздражительности, нарушении памяти и внимания. На фоне хронического недосыпания ухудшается качество жизни, снижается работоспособность и способность к концентрации.

«Недосыпание крайне негативно влияет на состояние организма, например, если на протяжении 7-8 лет спать меньше 6 часов в сутки, то резко возрастает риск появления серьезных хронических заболеваний — сердечно-сосудистых, диабета и рака. Хронический недосып также способствует ухудшению работы иммунной системы, что делает организм более восприимчивым к инфекциям», — объяснил доктор.

На психоэмоциональное состояние бессонница также влияет: повышается уровень тревожности и стресса, что может привести к депрессии и прочим расстройствам. Кроме того, регулярное недосыпание негативно сказывается на гормональном балансе, в частности на уровне кортизола, отвечающего за реакцию организма на стресс. При его хронически высоком уровне нормальный цикл сна и бодрствования нарушается, усиливая проблему.

«Если бессонница сохраняется в течение нескольких месяцев, а ее симптомы снижают качество жизни, лучше обратиться к сомнологу. Симптомы, которые должны стать показанием к обращению к специалисту: частые пробуждения по ночам, храп, утренняя головная боль, проблемы с памятью или концентрацией, помимо этого физические симптомы, такие как повышенное артериальное давление и нарушения в работе сердца», — заключил доктор.

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