В России создали платформу для восстановления речи после инсульта

В России разработали платформу для восстановления речи у пациентов, перенесших инсульт или черепно-мозговые травмы, рассказали «Газете.Ru» в РТУ МИРЭА.

Сервис предоставляет персонализированные упражнения, доступные с любого устройства. В нем есть возможность отслеживания прогресса и корректировки программы специалистами в реальном времени, упражнения на распознавание звуков, повторение слов и фраз, а также развитие дикции и голосовых функций. Сейчас проект на этапе тестирования среди врачей.

«Платформа Aphasis упрощает и улучшает процесс реабилитации. Платформу могут использовать врачи, логопеды и специалисты по афазии для составления и контроля программ реабилитации. Также ее могут применять родственники и сами пациенты для планирования и проведения занятий. Aphasis предлагает индивидуальные упражнения, доступные на любом устройстве, поэтому пациенты могут заниматься восстановлением тогда и там, где им удобно. Это особенно полезно для тех, кто живет в отдаленных районах», — рассказала «Газете.Ru» автор проекта Дарья Чугунова.

Каждый год в России более 450 тыс. человек переносят инсульт и и около 600 тыс. получают черепно-мозговые травмы. Из них 40% пациентов после инсульта и 68% с черепно-мозговыми травмами средней и тяжелой степени страдают нарушениями речи (около 588 тыс. человек). Однако у 90% из них нет доступа к полноценной речевой реабилитации дома.

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