Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Ученые нашли источник общего иммунитета всех сложных организмов на Земле

NatComms: первая защитная система возникла у микробов 2 млрд лет назад

close
Schmidt Ocean Institute

Нидерландские ученые из Университета Радбауда обнаружили общий источник иммунитета у всех сложных форм жизни на Земле. Он появился около 2 млрд лет назад у группы сложных микробов, называемых археями Асгарда. Исследование опубликовано в научном журнале Nature Communications (NatComms).

Древо жизни разделено на три домена: бактерии, эукариоты и археи. Бактерии — одноклеточные организмы без ядра. Эукариоты обладают ядром и имеют специализированные органеллы, такие как митохондрии и рибосомы, выполняющие определенные функции. Археи лишены ядер и органелл, но используют энергию способами, похожими на способы эукариот.

В 2015 году ученые впервые описали новое суперсемейство архей. Их обнаружили в глубоководном гидротермальном источнике в Арктике, известном как «замок Локи». Асгард — небесный город богов в скандинавской мифологии, а Локи — бог хитрости и ловкости в германо-скандинавском пантеоне.

В новом исследовании специалисты нашли у архей Асгарда два класса белков: виперины и аргонавты, которые встречаются во всех сферах жизни. Команда отметила, что появление этих элементов стало первой системой защиты сложных организмов от вирусов и других патогенов.

У людей виперины помогают организму противостоять широкому спектру вирусов, от гепатита C до ВИЧ. Виперины не дают вирусам копировать свои белки внутри зараженных клеток.
Аргонавты действуют схожим вирусам, затрудняя копирование вирусов и измельчая их генетический материал.

Исследователи сообщили, что каталитические участки — ключевые части белков, которые выполняют свои основные функции — практически не изменились за 2 млрд лет с момента появления первых эукариот.

Ранее ученые заставили асгардские археи размножаться в лаборатории.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами