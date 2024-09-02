Ученые нашли источник общего иммунитета всех сложных организмов на Земле

Нидерландские ученые из Университета Радбауда обнаружили общий источник иммунитета у всех сложных форм жизни на Земле. Он появился около 2 млрд лет назад у группы сложных микробов, называемых археями Асгарда. Исследование опубликовано в научном журнале Nature Communications (NatComms).

Древо жизни разделено на три домена: бактерии, эукариоты и археи. Бактерии — одноклеточные организмы без ядра. Эукариоты обладают ядром и имеют специализированные органеллы, такие как митохондрии и рибосомы, выполняющие определенные функции. Археи лишены ядер и органелл, но используют энергию способами, похожими на способы эукариот.

В 2015 году ученые впервые описали новое суперсемейство архей. Их обнаружили в глубоководном гидротермальном источнике в Арктике, известном как «замок Локи». Асгард — небесный город богов в скандинавской мифологии, а Локи — бог хитрости и ловкости в германо-скандинавском пантеоне.

В новом исследовании специалисты нашли у архей Асгарда два класса белков: виперины и аргонавты, которые встречаются во всех сферах жизни. Команда отметила, что появление этих элементов стало первой системой защиты сложных организмов от вирусов и других патогенов.

У людей виперины помогают организму противостоять широкому спектру вирусов, от гепатита C до ВИЧ. Виперины не дают вирусам копировать свои белки внутри зараженных клеток.

Аргонавты действуют схожим вирусам, затрудняя копирование вирусов и измельчая их генетический материал.

Исследователи сообщили, что каталитические участки — ключевые части белков, которые выполняют свои основные функции — практически не изменились за 2 млрд лет с момента появления первых эукариот.

Ранее ученые заставили асгардские археи размножаться в лаборатории.