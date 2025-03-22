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Астрономы нашли космическую аномалию, способную уничтожить жизнь на Земле

MNRAS: радиоструи черной дыры в Млечном Пути погрузят в хаос Солнечную систему
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NOIRLab/NSF/AURA/J. da Silva/M. Zamani

Международная группа ученых из Индии, Испании, США и других стран обнаружила спиральную галактику с гигантскими радиоструями, которые могут предвещать катастрофические последствия для Млечного Пути. Если сверхмассивная черная дыра в центре нашей галактики активируется, это может привести к массовому вымиранию на Земле и хаосу в Солнечной системе. Исследование опубликовано в научном журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society (MNRAS).

Галактика 2MASX J23453268−0449256, расположенная в миллиарде световых лет от Земли, содержит сверхмассивную черную дыру, испускающую радиоструи длиной 6 млн световых лет. Такие струи, обычно характерные для эллиптических галактик, впервые обнаружены в спиральной галактике, что ставит под сомнение современные теории эволюции галактик.

В центре Млечного Пути находится черная дыра Стрелец А* (Sgr A*), которая пока остается спящей. Однако, если она начнет поглощать материю, это может спровоцировать выброс мощных радиоструй.

По словам исследователей, последствия этого события для Земли и Солнечной системы будут ужасающими. Уровень радиации резко возрастет, что приведет к повреждению ДНК, мутациям и разрушению озонового слоя. Прямое воздействие струи может уничтожить жизнь на нашей планете. Изменение межзвездной среды повлияет на звездообразование и может нарушить стабильность планетарных систем.

Несмотря на экстремальную активность черной дыры, галактика сохраняет свою спиральную структуру благодаря огромному количеству темной материи, которая стабилизирует ее. Это открытие заставляет ученых пересмотреть роль темной материи в эволюции галактик.

Ученые предупреждают: хотя вероятность активации Sgr A* в ближайшее время мала, последствия будут катастрофическими, если это произойдет.

Ранее исследователи выяснили, что излучение черных дыр может не только губить жизнь на планетах, но и помогать ей развиваться.

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