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Ученым удалось обратить вспять ухудшение памяти у пожилых мышей

Cell: стимуляция вывода отходов из мозга улучшила память у старых грызунов
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Piotr Wawrzyniuk/Shutterstock/FOTODOM

Американские ученые из Медицинской школы Вашингтонского университета в Сент-Луисе обнаружили, что улучшение работы лимфатических сосудов, отвечающих за вывод отходов из мозга, может замедлить возрастное снижение когнитивных функций. Исследование опубликовано в научном журнале Cell.

С возрастом способность мозга очищаться от отходов снижается, что может способствовать накоплению вредных веществ и развитию нейродегенеративных заболеваний. Одной из ключевых проблем является гематоэнцефалический барьер, который затрудняет доставку лекарств в мозг. Ученые решили обойти эту проблему, сосредоточившись на менингеальных лимфатических сосудах — сети, которая выводит отходы из мозга в лимфатические узлы.

Команда использовала старых мышей для изучения влияния улучшенного оттока отходов на память. Грызунам предлагали два одинаковых объекта, а затем заменяли один из них на новый. Животные с улучшенной функцией лимфатических сосудов проводили больше времени с новым объектом, что свидетельствовало о лучшей памяти.

Для стимуляции лимфатических сосудов исследователи использовали терапию, способствующую росту сосудов. Это позволило увеличить отток отходов из мозга и снизить уровень интерлейкина-6 (IL-6) — белка, связанного с воспалением и когнитивным снижением.

Результаты показали, что улучшение работы лимфатической системы может восстановить баланс сигналов в мозге и улучшить его функционирование. Это открывает новые возможности для разработки методов лечения, направленных на поддержание здоровья мозга у пожилых людей.

Ранее ученые выяснили, что розмарин замедляет развитие деменции.

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