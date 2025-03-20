Китайские астрономы открыли новую карликовую галактику, богатую газом

Китайские астрономы, используя радиотелескоп FAST, обнаружили новую ультракомпактную карликовую галактику, богатую нейтральным атомарным водородом. Препринт работы опубликован на портале arXiv.

Ультракомпактные карликовые галактики представляют собой одни из самых тусклых и наименее эволюционировавших в химическом плане объектов во Вселенной. Они содержат значительное количество темной материи, что делает их своеобразными «ископаемыми» ранней Вселенной.

Астрономы обнаружили галактику, исследуя компактные облака нейтрального водорода со скоростью ниже 250 км/с. Среди них они выявили изолированное облако со скоростью около 127 км/с относительно Солнца. Оптический аналог этого облака — галактика KK153 — был найден в центре облака.

Новая галактика KK153 находится на расстоянии около 6,5 миллиона световых лет и имеет радиус 682 световых года. Наблюдения показали, что структура нейтрального водорода в KK153 соответствует типичной структуре дисковой галактики.

Масса звезд в KK153 составляет около 410 тысяч солнечных масс, тогда как масса нейтрального водорода достигает 520 тысяч солнечных масс. Таким образом, доля нейтрального газа в галактике составляет 0,63, что указывает на высокое содержание газа.

Кроме того, исследование показало, что KK153 содержит двухфазную среду нейтрального газа — холодную и теплую — что характерно для богатых газом слабых неправильных карликовых галактик.

Данные также подтверждают, что KK153 — это голубая галактика, в которой недавно сформировались новые звезды, в основном в центральной части диска. В галактике присутствует большое количество как голубых, так и красных звезд, что свидетельствует о продолжающемся звездообразовании.

Ранее ученые нашли способ стабилизировать сферы вокруг звезд для поиска внеземной жизни.