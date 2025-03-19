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Ученые нашли способ стабилизировать сферы вокруг звезд для поиска внеземной жизни

MNRAS: найден способ сделать сферу Дайсона устойчивой
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Ana Lobo/UCI

Шотландский ученый Колин МакИннес из Университета Глазго предложил новый способ стабилизации сфер Дайсона и кольцевых миров в системах с двумя звездами. Работа опубликована в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society (MNRAS).

Сфера Дайсона — это гипотетическая мегаструктура, полностью окружающая звезду для улавливания всей ее энергии. Идея впервые была предложена физиком Фрименом Дайсоном в 1960 году. Однако ранее считалось, что такая сфера неизбежно разрушится под действием гравитационных сил и нестабильности.

МакИннес рассмотрел случай, когда две звезды одинаковой массы движутся по круговой орбите. Он показал, что в такой системе можно создать устойчивые конфигурации как для кольца, так и для сферы Дайсона.

МакИннес исследовал ограниченную задачу трех тел, в которой вокруг двух вращающихся звезд располагается кольцо. Он обнаружил, что центр кольца может находиться в одной из семи точек равновесия — пяти на линии, соединяющей звезды, и двух на перпендикулярной линии. Если центр кольца находится в этих точках, оно будет оставаться в устойчивом положении, не испытывая разрушительных напряжений.

Для сферы Дайсона МакИннес обнаружил, что в системе из двух звезд стабильная конфигурация возможна, если сфера окружает только одну из звезд, а вторая остается снаружи. При этом сфера будет чувствовать только гравитационное влияние второй звезды, что создаст стабильное положение.

«Эти результаты могут помочь в поиске внеземных цивилизаций», — сообщил МакИннес.

Если удастся обнаружить звезду с сильным инфракрасным излучением в паре с другой звездой, это может быть признаком существования сферы Дайсона.

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