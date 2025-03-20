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Названа простая привычка, защищающая от деменции

Neurology: контроль кровяного давления снижает риск развития деменции
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mikeforemniakowski/Shutterstock/FOTODOM

Ученые из Медицинской школы Университета Уэйк-Форест установили, что постоянный контроль артериального давления помогает предотвратить снижение когнитивных функций. Результаты исследования опубликованы в журнале Neurology.

В исследовании принял участие 9 361 взрослый доброволец. Средний возраст участников составил 50 лет. Все испытуемые наблюдались в медицинских центрах США и Пуэрто-Рико. Добровольцы были случайным образом распределены на группы для интенсивного лечения — снижения систолического артериального давления до 120 мм рт. ст. или стандартного лечения — достижения показателя в 140 мм рт. ст. или менее.

Наблюдение за участниками велось в среднем в течение семи лет. За это время испытуемые несколько раз прошли ряд тестов на оценку когнитивных способностей. Результаты показали, что в группе интенсивного лечения показатели здоровья мозга у добровольцев были значительно выше. Тщательный и долгосрочный контроль давления снижал риск как легких когнитивных нарушений, так и деменции.

Дальнейшие расчеты показали, что всего 3,5 года интенсивного наблюдения за давлением обеспечивают надежную защиту от ухудшения памяти и внимания.

Ранее был назван признак, указывающий на высокий риск развития деменции.

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