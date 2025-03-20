Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Назван признак, указывающий на высокий риск развития деменции

Neurology: сонливость днем может говорить о двукратном риске развития деменции
close
Depositphotos

Ученые из Калифорнийского университета установили, что риск развития деменции в два раза выше у пожилых женщин, которые часто испытывают сильную дневную сонливость. Результаты исследования опубликованы в журнале Neurology.

В исследовании приняли участие 733 женщины, у которых на начальном этапе не было признаков деменции или легких когнитивных нарушений. Средний возраст испытуемых составил 83 года. В течение пяти лет ученые отслеживали изменения в показателях здоровья мозга участниц и их циркадных ритмов с помощью носимых устройств.

За время наблюдения у 164 участниц (22% от общего числа) появились легкие когнитивные нарушения, а у 93 (13%) была диагностирована деменция. Спустя пять лет исследователи также заметили значительные изменения в режиме сна более чем у половины участников.

Анализ показал, что у участниц, испытывающих дневную сонливость, риск развития деменции был в два раза выше, чем у женщин со стабильным сном. При этом аналогичной связи не было обнаружено у тех, кто плохо спал по ночам.

Исследователи отметили, что результаты работы не подтверждают, что дневная сонливость сама по себе провоцирует когнитивные нарушения. Ученые предположили, что в основе развития этих двух патологий могут лежать общие механизмы, которые еще предстоит изучить.

Ранее был найден новый механизм развития болезни Альцгеймера.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами