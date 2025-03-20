Назван признак, указывающий на высокий риск развития деменции

Ученые из Калифорнийского университета установили, что риск развития деменции в два раза выше у пожилых женщин, которые часто испытывают сильную дневную сонливость. Результаты исследования опубликованы в журнале Neurology.

В исследовании приняли участие 733 женщины, у которых на начальном этапе не было признаков деменции или легких когнитивных нарушений. Средний возраст испытуемых составил 83 года. В течение пяти лет ученые отслеживали изменения в показателях здоровья мозга участниц и их циркадных ритмов с помощью носимых устройств.

За время наблюдения у 164 участниц (22% от общего числа) появились легкие когнитивные нарушения, а у 93 (13%) была диагностирована деменция. Спустя пять лет исследователи также заметили значительные изменения в режиме сна более чем у половины участников.

Анализ показал, что у участниц, испытывающих дневную сонливость, риск развития деменции был в два раза выше, чем у женщин со стабильным сном. При этом аналогичной связи не было обнаружено у тех, кто плохо спал по ночам.

Исследователи отметили, что результаты работы не подтверждают, что дневная сонливость сама по себе провоцирует когнитивные нарушения. Ученые предположили, что в основе развития этих двух патологий могут лежать общие механизмы, которые еще предстоит изучить.

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