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Найден тип клеток, которые создают защитные «барьеры» в коже

Nature: особые иммунные клетки могут физически укреплять кожу
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Ученые из Национального центра сердечно-сосудистых исследований (Испания) обнаружили особую популяцию нейтрофилов, которые укрепляют кожу с помощью защитных «барьеров». Результаты исследования опубликованы в журнале Nature.

Нейтрофилы — важный тип циркулирующих иммунных клеток. Они представляют собой вид лейкоцитов, которые борются с патогенными микроорганизмами: бактериями, грибками, простейшими. Хотя нейтрофилы наиболее известны своими бактерицидными свойствами, новое исследование выявило неожиданную роль этих клеток в формировании и ремоделировании субэпидермального внеклеточного матрикса.

Внеклеточный матрикс — это сеть белковых волокон и молекул, которая окружает клетки и обеспечивает им опору и поддержку. Он заполняет пространство между клетками, сохраняя форму и функцию ткани, которую они составляют.

Исследования на мышах и человеческих клеточных линиях показали, что новая популяция нейтрофилов физически укрепляет кожный внеклеточный матрикс, чтобы предотвратить проникновение патогенов в организм. Эти иммунные клетки также могут «строить» защитные структуры вокруг ран после получения сигналов о повреждении.

Также ученые обнаружили, что активность этих нейтрофилов меняется в зависимости от времени суток, регулируя выработку внеклеточного матрикса в соответствии с циркадным ритмом организма. Дополнительные эксперименты помогли установить, что ночью кожа мышей более устойчива к повреждениям, чем днем. Такой эффект связан с ночным всплеском активности нейтрофилов.

По словам ученых, новые знания могут пригодиться в разработке новых методов борьбы с воспалительными заболеваниями или иммунологическими нарушениями.

Ранее ученые открыли новый механизм иммунитета.

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