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«Совы» чаще «жаворонков» страдают от депрессии, доказали ученые

PLOS One: поздний отход ко сну связан с эмоциональными нарушениями
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Pressmaster/Shutterstock/FOTODOM

Британские ученые из Университета Суррея выяснили, что поздний отход ко сну связан с повышенным риском депрессии. Исследование опубликовано в научном журнале PLOS One.

Команда проанализировала данные 546 студентов, собранные с помощью онлайн-опросника. Участники предоставили информацию о своем режиме сна, уровне осознанности, склонности к размышлениям, употреблении алкоголя, а также о симптомах депрессии и тревожности.

Результаты показали, что у «сов» (людей с вечерним хронотипом) уровень депрессии оказался значительно выше, чем у «жаворонков» (людей с утренним хронотипом).

Кроме того, совы чаще сообщали о плохом сне, что может усугублять психическое здоровье. Люди, которые поздно ложатся, реже действуют осознанно, что также связано с повышением риском депрессии.

Наконец, употребление алкоголя среди сов оказалось выше, что может негативно сказаться на эмоциональном состоянии.

Авторы исследования подчеркивают, что улучшение качества сна, повышение осознанности и сокращение употребления алкоголя могут стать эффективными мерами для снижения риска депрессии, особенно среди молодежи.

Ранее ученые нашли другие доказательства связи между привычкой поздно ложиться спать и депрессией.

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