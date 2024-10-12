Ученые нашли связь между поздним отходом ко сну и депрессией

Нидерландские ученые из Лейденского университета обнаружили взаимосвязь между трудностями с отходом ко сну и депрессией у людей, которые привыкли ложиться спать в позднее время. Исследование опубликовано в научном издании European Journal of Neuroscience (EJN).

Выводы команды основаны на эксперименте, в котором задействовали 88 человек со средним возрастом около 21 года.

Участников отобрали на основе их хронотипа — склонности ложиться и вставать в определенное время суток. В тестовую группу вошло «53» совы и 35 «жаворонков».

Для отслеживания схем сна добровольцы в течение семи дней носили актиграф, который собирал объективные данные о том, сколько времени им требовалось, чтобы заснуть, сколько времени они бодрствовали после первоначального засыпания и общей продолжительности сна.

Кроме того, участники каждое утро вели дневник сна, в который записывали похожую информацию о сне на основе собственных ощущений.

Оказалось, что вечерние типы засыпают значительно дольше, чем утренние, что подтверждается как данными самоотчетов, так и актиграфией.

В среднем «совы» засыпают примерно за 21 минуту, согласно актиграфу, по сравнению с всего лишь 14 минутами для «жаворонков».

Результаты свидетельствуют о том, что вечерние типы испытывают реальные, измеримые трудности с началом сна, а не просто воспринимают свой сон как более прерывистый.

Ученые также обнаружили, что наличие депрессии в анамнезе усугубило проблемы со сном у «сов» еще больше по сравнению с «жаворонками», страдавшими от этого же расстройства.

Ранее исследователи выяснили, что люди с хронотипом «сов» на 50% чаще заболевают диабетом.