В России создали Фонд биоматериала «НейроРесурс» с образцами психически больных

На базе Научного центра психического здоровья создан Фонд коллекций биоматериала «НейроРесурс», содержащий уникальные образцы клеток, ДНК, крови и сыворотки психических больных и здоровых доноров. Общий объем образцов Фонда составляет более 15 тыс. единиц и постоянно пополняется. Коллекции фонда собирались более 10 лет, об этом «Газете.Ru» рассказали в Минобрнауки РФ.

«Каждая из коллекций Фонда — ценный ресурс для научных исследований. На основе материалов Фонда «НейроРесурс» уже опубликовано более 40 научных статей в ведущих российских и зарубежных рецензируемых журналах, что подтверждает его значимость для науки», — рассказала «Газете.Ru» заместитель директора НЦПЗ по научной и проектной деятельности, доктор биологических наук Екатерина Семина.

В фонде хранятся образцы крови и ДНК больных психическими заболеваниями (шизофрения и расстройства шизофренического спектра, биполярное расстройство, депрессивное расстройство), людей из группы высокого риска психоза, а также здоровых доноров, крови и ДНК семейных трио (пациентов с психическими заболеваниями и их психически здоровых родителей), клеток, полученных из нейросфер обонятельного эпителия (neurosphere-derived cells, NDC) больных шизофренией и многое другое.

Собранные образцы могут помочь в решение различных научных задач. В том числе он поможет выявить генетические риски развития различных психический заболеваний, оценить нейротоксичность различных лекарственных средств, разработать и внедрить методы ранней диагностики психических нарушений на основе анализа геномной ДНК и многое другое.

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