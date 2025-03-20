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В России придумали, как определять человека по клавиатурному почерку

РТУ МИРЭА: разработана система опознавания человека по клавиатурному почерку
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Lazy_Bear/Shutterstock/FOTODOM

В РТУ МИРЭА разработали модуль аутентификации и поведенческого анализа, который идентифицирует пользователей по их уникальному клавиатурному почерку. Этот проект призван повысить уровень безопасности доступа к информационной системе предприятия. Об этом «Газете.Ru» рассказали в РТУ МИРЭА.

Традиционные методы аутентификации, такие как пароли, часто оказываются уязвимыми. Новая система предлагает надежную альтернативу, которая защищает от несанкционированного доступа. Кроме того, такой метод не требует дополнительного оборудования, что значительно снижает затраты на внедрение.

Система анализирует характеристики набора текста на клавиатуре — скорость, динамика печати, частота возникновения ошибок при вводе и другие параметры. На основе этих данных модуль создает уникальный для каждого пользователя вектор характеристик и сравнивает его с шаблоном в базе данных. Если параметры совпадают, пользователь успешно проходит авторизацию. Система также автоматически обновляет шаблоны, адаптируясь к изменениям в поведении пользователя.

В планах разработчиков — исследование влияния физического состояния человека на его клавиатурный почерк, что сделает систему еще более точной и адаптивной.

Ранее было названо условие, которое делает человека очень чувствительным к кофеину.

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