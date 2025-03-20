ИИ будет давать индивидуальные уроки по ораторскому мастерству для студентов

В Университете МИСИС создали приложение «НеОратор» со встроенным ИИ, который будет давать персональные рекомендации по развитию мастерства красноречия. Об этом «Газете.Ru» рассказали в МИСИС.

Сервис обрабатывает загруженную аудиозапись и выдает разбор по нескольким речевым показателям. Приложение выявляет грубые фразы, слова-паразиты, долгие паузы, англицизмы и т.п. Также сервис проводит оценку эмоций говорящего, анализирует темп речи и дает рекомендации по устранению недостатков.

Пользователю доступна персональная образовательная траектория, подобранная при помощи ИИ, система достижений и отслеживание прогресса. Менее чем за 5 минут сервис анализирует полтора часа выступления.

«НеОратор» создан для тех, кто хочет звучать убедительно и производить на собеседников приятное впечатление, но пока нуждается в советах и тренировке. Приложение не только оценит выступление, но и предложит релевантные упражнения, а информационная панель поможет следить за прогрессом. Благодаря геймифицированной системе заданий мы мотивируем пользователя регулярно возвращаться к сервису и прокачивать красноречие», — рассказал «Газете.Ru» руководитель проекта Иван Плешаков.

Пробная версия программы уже доступна на сайте проекта.

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