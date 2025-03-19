Названо два самых долгоживущих типа аккумуляторов

Самые долгоживущие аккумуляторы — натрий-ионный и литиевый. В среднем срок службы таких батарей составляет около 10 лет, рассказал «Газете.Ru» генеральный менеджер компании-производителя аккумуляторов и бесперебойных систем Ippon Михаил Вазисов.

Срок службы батареи измеряется количеством циклов заряд-разряд. Обычно производители указывают, на сколько циклов рассчитан элемент питания. К примеру, аккумулятор для iPhone может потребовать замены после 500 циклов, в то время как аккумулятор для электромобиля способен выдержать более 2000 циклов.

«Если мы говорим о пользовательских технологиях, то самыми долгоживущими можно назвать натрий и литий. Они превзошли свинцовую батарею, чей средний срок службы составляет 2–3 года, в несколько раз. Конечно, 10 лет — это не максимальный срок службы, он может быть и выше, но это тяжелые промышленные батареи, которые используются для энергообеспечения огромных систем. Они могут весить по 70-100 кг», — уточнил эксперт.

Ранее в России появились первые бесперебойники на натриевых аккумуляторах.