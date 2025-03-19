Ученые раскрыли опасность плохого сна у подростков

CPS: нарушения сна у подростков связаны с тревожностью и депрессией

Подростки, которые плохо спят, чаще страдают от тревожности и депрессии. К такому выводу пришли австралийские ученые из Университета Маккуори и Университета Нового Южного Уэльса. Исследование опубликовано в научном журнале Clinical Psychological Science (CPS).

Команда выяснила, что повторяющиеся негативные мысли могут быть ключевым связующим звеном между нарушениями сна и проблемами психического здоровья.

Исследование охватило 528 подростков из Сиднея. Наблюдения велись в течение пяти лет, начиная с возраста 10–12 лет. Ежегодно участники проходили опросы, оценивающие их режим сна, уровень тревожности, депрессии и расстройств пищевого поведения, а также склонность к повторяющимся негативным мыслям.

Результаты показали, что плохой сон предсказывает усиление симптомов тревоги, депрессии и расстройств пищевого поведения. При этом повторяющиеся негативные мысли, особенно перед сном, играют важную роль в этом процессе. Молодые люди, которые часто беспокоились перед засыпанием, были более уязвимы к развитию психических проблем.

«Проблемы со сном могут быть ранним фактором риска для социально-эмоциональных расстройств, а не просто их следствием», — отметили исследователи.

Хотя исследование основывалось на самоотчетах участников, что может быть менее точным, чем объективные измерения, его результаты подчеркивают важность своевременного решения проблем сна и негативного мышления у подростков.

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