Развеян популярный миф о растительных маслах

Жирные кислоты омега-6 в растительных маслах не обладают воспалительными свойствами и не являются прямыми «виновниками» проблем со здоровьем. Об этом изданию MedicalXpress рассказал Кристофер Гарднер, директор по исследованиям в области питания в Стэнфордском исследовательском центре профилактики (SPRC).

Ученый объяснил, что омега-3 и омега-6 являются незаменимыми жирными кислотами. Организм не может вырабатывать их самостоятельно, поэтому получать их нужно с пищей. Эти кислоты содержатся в рыбе, семенах, орехах и маслах — оливковом, подсолнечном, соевом, кукурузном и многих других.

В последнее время в адрес масел из семян поступает много критики в связи с высоким содержанием в них омега-6. Считается, что эти кислоты могут способствовать воспалению в организме и повышать риск развития сердечно-сосудистых и других заболеваний. Однако, по мнению Гарднера, эта идея не подкреплена научными данными.

По словам эксперта, омега-3 действительно обладают более выраженными противовоспалительными свойствами по сравнению с омега-6. Однако в действительности очень сложно обогатить рацион первым типом кислот без некоторого количества второго. Более того, во всех продуктах, богатых полезными жирами, омега-6 больше, чем омега-3.

Ученый добавил, что иммунная система человека все еще недостаточно изучена. Поэтому следует с осторожностью судить о том, что масла семян вызывают воспаление — естественную иммунную реакцию организма на травму, инфекцию или стресс.

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