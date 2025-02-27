Названы три типа продуктов, которые «притворяются» полезными

По словам турецкого терапевта Нахида Али, «полезные» протеиновые батончики, растительные масла и веганские заменители мяса могут вызвать проблемы с пищеварением, а также повысить риск развития гипертонии и рака. Слова эксперта приводит издание Daily Mail.

Доктор Али отметил, что протеиновые батончики и сладкие ароматизированные йогурты часто содержат сахар и искусственные добавки, нарушающие микрофлору кишечника. Кроме того, в составе таких продуктов есть искусственные подсластители, сахарные спирты и обработанные белки, которые могут вызывать вздутие живота и проблемы с пищеварением.

Специалист также призвал с осторожностью относиться к «модным» растительным маслам, таким как рапсовое и соевое. Дело в том, что они содержат больше жирных кислот омега-6, чем «классические» масла, такие как оливковое. В умеренных количествах жирные кислоты омега-6 полезны для здоровья, однако их избыток может увеличить уровень воспаления в организме.

К третьему типу обманчиво полезных продуктов относятся «искусственное мясо» и изделия из него — сосиски, бекон и бургеры. По словам эксперта, заменители мяса являются сильно обработанными продуктами, содержащими эмульгаторы, стабилизаторы, усилители вкуса и искусственные красители.

Кроме того, в веганском мясе зачастую больше соли, сахара и жира, чем в обычном. Чрезмерное увлечение такой пищей не только способствует набору веса, но и повышает риск развития гипертонии.

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