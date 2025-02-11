Ученые придумали, как повысить пользу красного салата для здоровья

Ученые Сибирского федерального университета при поддержке Национальной академии наук Республики Беларусь установили, что низкие температуры в корневой зоне и тщательно подобранные спектры синего и красного света на протяжении всего вегетационного периода повышают пользу красного листового салата. Об этом «Газете.Ru» рассказали в Минобрнауки РФ.

Краснолистные салаты — богатый источник биоактивных фитометаболитов, таких как антоцианы, флавоноиды и каротиноиды. Эти соединения не только дают яркую окраску растениям, но и повышают иммунитет, снижая риск заболеваний, связанных с окислительным стрессом. Антоцианы, в частности, полезны для сердечно-сосудистой системы, снижают артериальное давление и уровень холестерина в крови. Есть данные о позитивном влиянии на мозговую деятельность и память.

По словам генетика, профессора кафедры геномики и биоинформатики СФУ и профессора Геттингенского университета Константина Крутовского, накопление антоцианов (это растительные пигменты, которые могут присутствовать у растений в цветках, пыльце, стеблях, листьях, корнях, а также в плодах и семенах) регулируется структурными, регуляторными и транспортными генами, а также комплексом MYB-bHLHWD40 (MBW). Мутации в этих генах влияют на окраску и реакции на стресс.

«Антоцианы могут или постоянно находиться в клетке, или появляться на некоторое время — в том числе, при действии стресса. Вероятно, они как раз и требуются растениям для борьбы с различными типами стрессов. Современная генетика знает ключевые гены и механизмы, участвующие в синтезе антоцианов. Помимо этого, на образование полезных соединений влияет интенсивность света, стрессовые условия и т. д. Если выращивать краснолистный салат в контролируемых средах (вертикальных фермах), можно максимально оптимизировать все условия для улучшения пигментации и фитохимического состава салата», — отметил Крутовский.

По словам ученых, для повышения содержания антоцианов в краснолистном салате рекомендуется использовать сочетание красного света (620–700 нм) и синего (450–495 нм). Оптимальная пропорция — около 50% красного и 20–30% синего света.

Плотность светового потока должна быть 250-500 мкмоль м⁻² с⁻¹, с фотопериодом 14–16 часов. Зеленый свет (500–570 нм) также имеет значение, но его эффект на антоцианы менее выражен, хотя он может способствовать улучшению фотосинтетической активности и развитию растения в целом. Ультрафиолетовое излучение (UV-A и UV-B) в умеренных дозах стимулирует синтез антоцианов и других антиоксидантов.

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