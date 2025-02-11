Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Ученые придумали, как повысить пользу красного салата для здоровья

СФУ: сочетание красного и синего света повышает пользу красного листового салата
close
Depositphotos

Ученые Сибирского федерального университета при поддержке Национальной академии наук Республики Беларусь установили, что низкие температуры в корневой зоне и тщательно подобранные спектры синего и красного света на протяжении всего вегетационного периода повышают пользу красного листового салата. Об этом «Газете.Ru» рассказали в Минобрнауки РФ.

Краснолистные салаты — богатый источник биоактивных фитометаболитов, таких как антоцианы, флавоноиды и каротиноиды. Эти соединения не только дают яркую окраску растениям, но и повышают иммунитет, снижая риск заболеваний, связанных с окислительным стрессом. Антоцианы, в частности, полезны для сердечно-сосудистой системы, снижают артериальное давление и уровень холестерина в крови. Есть данные о позитивном влиянии на мозговую деятельность и память.

По словам генетика, профессора кафедры геномики и биоинформатики СФУ и профессора Геттингенского университета Константина Крутовского, накопление антоцианов (это растительные пигменты, которые могут присутствовать у растений в цветках, пыльце, стеблях, листьях, корнях, а также в плодах и семенах) регулируется структурными, регуляторными и транспортными генами, а также комплексом MYB-bHLHWD40 (MBW). Мутации в этих генах влияют на окраску и реакции на стресс.

«Антоцианы могут или постоянно находиться в клетке, или появляться на некоторое время — в том числе, при действии стресса. Вероятно, они как раз и требуются растениям для борьбы с различными типами стрессов. Современная генетика знает ключевые гены и механизмы, участвующие в синтезе антоцианов. Помимо этого, на образование полезных соединений влияет интенсивность света, стрессовые условия и т. д. Если выращивать краснолистный салат в контролируемых средах (вертикальных фермах), можно максимально оптимизировать все условия для улучшения пигментации и фитохимического состава салата», — отметил Крутовский.

По словам ученых, для повышения содержания антоцианов в краснолистном салате рекомендуется использовать сочетание красного света (620–700 нм) и синего (450–495 нм). Оптимальная пропорция — около 50% красного и 20–30% синего света.

Плотность светового потока должна быть 250-500 мкмоль м⁻² с⁻¹, с фотопериодом 14–16 часов. Зеленый свет (500–570 нм) также имеет значение, но его эффект на антоцианы менее выражен, хотя он может способствовать улучшению фотосинтетической активности и развитию растения в целом. Ультрафиолетовое излучение (UV-A и UV-B) в умеренных дозах стимулирует синтез антоцианов и других антиоксидантов.

Ранее российские ученые витаминизировали медь для лечения туберкулеза.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами