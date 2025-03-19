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Клетки сердца организуют «быстрые свидания» друг с другом, выяснили ученые

Biophysical Journal: клетки сердца эмбриона перемещаются, чтобы найти пару
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Shutterstock

Ученые из Уорикского университета установили, что клетки сердца эмбриона перемещаются и «подбираются» друг к другу, чтобы правильно сформировать орган. Связывание с неправильной «парой» может привести к дефектам в развитии сердца. Результаты исследования опубликованы в Biophysical Journal.

Команда ученых создала модель, объясняющую, как клетки сердца из разных частей эмбриона встречаются и сливаются в единую структуру. Этот процесс, при котором клетки должны точно выровняться и «спариться», напоминает процесс «быстрых свиданий». При этом на поиск подходящей пары дается лишь несколько мгновений.

Клетки используют специальные щупальца — филоподии, чтобы «щупать» потенциальных партнеров. Если клетка не подходит, молекулярные «друзья» разлучают ее с неподобающим партнером. Модель, разработанная исследователями, показывает, как клетки сердца самоорганизуются, достигая энергетического равновесия между силами связи и эластичностью.

Команда отмечает, что их модель не только расширяет понимание того, как клетки сопоставляются и выравниваются во время развития сердца. Подобные процессы сопоставления клеток имеют решающее значение в обеспечении нейронных связей, заживлении ран и развитии лица.

Ранее врач рассказал, как приход весны влияет на работу сердца.

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