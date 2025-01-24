Вселенная стала более беспорядочной и сложной, выяснили ученые

Ученые из Университета Пенсильвании в сотрудничестве с коллегами из Национальной лаборатории Лоуренса в Беркли пришли к выводу, что за последние примерно 13,8 миллиарда лет существования Вселенная стала более запутанной и сложной. Препринт работы опубликован на портале arXiv.

«Наша работа объединила два типа данных из совершенно разных, но дополняющих друг друга исследований», — сообщил один из авторов работы Мэтью Мадхавачерил. — «Мы увидели, что история формирования структуры Вселенной удивительно согласуется с предсказаниями Эйнштейна. Тем не менее, мы заметили усложнение ее структуры, что заслуживает дальнейшего изучения».

В ходе исследования использовались данные, собранные с помощью телескопа Атакама (ACT DR6) и спектроскопического инструмента для изучения темной энергии DESI Year 1. Объединив эти данные, команда смогла получить уникальный обзор двух различных периодов в истории Вселенной, как если бы они наложили друг на друга полупрозрачные пленки с фотографиями для создания объемного изображения.

«Телескоп ACT, который охватывает около 23% неба, позволяет нам заглянуть в самое начало существования Вселенной, используя слабый свет, сохранившийся с момента Большого взрыва», — отметил Джошуа Ким, аспирант исследовательской группы Мадхавачерила, другой соавтор работы.

Этот свет, известный как реликтовое излучение, часто называют «детским фото» Вселенной, так как он представляет собой «снимок», сделанный около 380 тысяч лет назад, когда Вселенная была молода. По мере того как она развивалась, свет не мог двигаться по прямой линии. Гравитационные силы крупных плотных объектов, таких как скопления галактик, искривляли его путь. Этот эффект гравитационного линзирования, который был впервые предсказан Эйнштейном более ста лет назад, помогает космологам делать выводы о свойствах Вселенной, включая распределение материи и возраст.

Данные DESI, напротив, предоставляют более свежую запись космоса. Расположенный в Национальной обсерватории Китт-Пик в Аризоне и управляемый Национальной лабораторией Лоуренса в Беркли, DESI создает трехмерную карту вселенной, исследуя распределение миллионов галактик, особенно ярких красных галактик. Эти галактики служат космическими ориентирами, позволяя ученым отслеживать, как материя распределялась на протяжении миллиардов лет.

«С помощью LRG из DESI мы получили нечто вроде школьного альбома Вселенной, показывающего нам, как галактики менялись и развивались», — добавил Ким.— «Это мощный способ увидеть, как эволюционирует структура космоса».

Ранее ученые наблюдали процесс слияния в соседнем скоплении галактик.