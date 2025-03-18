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Названы симптомы компьютерного зрительного синдрома

Врач Маляцинский: размытость может указывать на компьютерный зрительный синдром

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Saif Sajid/Shutterstock/FOTODOM

Компьютерный зрительный синдром — состояние, вызванное длительным использованием компьютеров, мобильных устройств и других цифровых экранов. Он может проявляться головной болью в области глаз, сухостью глаз и размытостью зрения, рассказал «Газете.Ru» врач-офтальмолог, офтальмохирург АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Игорь Маляцинский.

«Это не отдельное заболевание, а совокупность симптомов, связанных с перегрузкой и напряжением глаз. Основными причинами его возникновения являются продолжительная работа за экраном, неудачно спланированное и организованное рабочее место, неадекватная освещенность, снижение частоты моргания и наличие некорректно подобранных средств коррекции зрения, то есть очков или контактных линз. Эти факторы приводят к тому, что глаза утомляются, появляется сухость, размытость зрения и другие неприятные ощущения», — отметил доктор.

Симптомы компьютерного зрительного синдрома могут быть разнообразными. К ним относятся усталость глаз, которая проявляется чувством тяжести и утомления после длительной работы за компьютером, сухость глаз, сопровождающаяся ощущением песка или жжения, а также временные нарушения зрения, такие как размытость или двоение.

«Нередко пациенты жалуются на головные боли, вызванные напряжением глазных мышц, светочувствительность и дискомфорт в области шеи и плеч, возникающий из-за неправильной позы во время работы. Также могут наблюдаться трудности с фокусировкой зрения при переключении взгляда с близких объектов на дальние», — добавил врач.

Для предотвращения и уменьшения симптомов КЗС важно соблюдать ряд рекомендаций. Во-первых, делать регулярные перерывы, сидя перед экраном. Через каждые двадцать минут переводите взгляд на расположенный примерно в шести метрах от вас объект и смотрите на него не меньше, чем 20 секунд. Это упражнение снижает нагрузку на зрение. Во-вторых, правильно организуйте место для работы, так, чтобы экран был чуть ниже уровня глаз или на их уровне на расстоянии примерно 50–70 см.

«Освещение должно быть комфортным, без ярких бликов и отражений. Увлажняйте глаза с помощью искусственной слезы или специальных капель, особенно если ощущаете сухость в глазах. Если симптомы сохраняются или усиливаются, рекомендуется обратиться к офтальмологу для дальнейшего обследования и подбора лечения», — заключил врач.

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