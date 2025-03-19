Слезоточивость глаз может указывать на попадание в них паразитов

Паразиты, такие как аскариды и круглые черви, могут поразить глаза. В этом случае человек может страдать от слезоточивости глаз и светобоязни, также возможны зуд и покраснения, рассказала «Газете.Ru» врач-офтальмолог, офтальмохирург АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Сино Гозиев.

Офтальмомиаз — это редкое, но опасное заболевание, при котором паразиты поражают ткани вокруг глаза или даже проникают внутрь глазного яблока.

«Паразиты, способные поражать глаза, могут быть как экзотическими, так и вполне обычными. Среди них наиболее распространены круглые черви и аскариды. Первые вызывают дирофиляриоз. Человек заражается при укусе комара, который ранее контактировал с инфицированным животным. Риск заражения возрастает в весенне-летний период, особенно в сельской местности или на природе. В городских условиях переносчиками могут быть «подвальные» комары. Личинки развиваются в организме человека до 6 месяцев, достигая длины 20 см», — рассказал врач.

При дирофиляриозе паразиты чаще всего поражают веки, конъюнктиву или глазницу. Симптомы включают отек века, напоминающий аллергическую реакцию, покраснение, зуд и боль, ощущение инородного тела в глазу, светобоязнь и слезотечение.

«Второе самое распространенное заболевание — токсокароз. Его вызывают личинки аскарид, которые попадают в организм через загрязненную воду, пищу или при контакте с зараженными животными. Личинки мигрируют по кровеносным сосудам, поражая различные органы, включая глаза. Особенно часто токсокароз встречается у детей, которые играют на загрязненных детских площадках», — объяснил врач.

При токсокарозе личинки могут проникать в глубокие структуры глаза, вызывая кератит, хориоретинит или даже абсцесс. Это может привести к необратимым повреждениям, включая потерю зрения.

«В редких случаях паразит может быть виден под кожей века или конъюнктивой. Если его вовремя не удалить, возможны осложнения, такие как повышение внутриглазного давления. При первых симптомах необходимо посетить офтальмолога или инфекциониста. Врач назначит анализы крови, микроскопию выделений, биомикроскопию глаза или УЗИ. Лечение может включать медикаментозную терапию или хирургическое удаление паразита», — заключил доктор.

Ранее врач рассказал, что через вяленую рыбу можно заразиться паразитическими червями.