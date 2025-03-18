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Ученые раскрыли физический недостаток недоношенных детей во взрослом возрасте

PLOS One: недоношенные дети оказались менее активны во взрослые годы
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Shutterstock

Международная группа ученых из Норвегии и Финляндии выяснила, что родившиеся недоношенными люди с низкой (менее 1500 граммов) массой тела проявляют меньшую физическую активность во взрослом возрасте по сравнению с доношенными сверстниками. Результаты исследования опубликованы в научном журнале PLOS One.

Специалисты изучили показатели 87 взрослых, родившихся недоношенными, и 109 человек, родившихся в срок. Уровень их физической активности измерялся с помощью трекеров, которые участники носили в течение недели.

Ученые обнаружили, что недоношенные участники тратили на 7,3 минуты меньше в день на умеренную и высокоинтенсивную активность, такую как бег, езда на велосипеде и быстрая ходьба. В пересчете на неделю это составляет около 50 минут.

«Мы также обнаружили, что плохие двигательные навыки могут объяснять примерно треть разницы в физической активности между двумя группами», — отметили ведущие авторы исследования Силье Даль Бенум и Кристина Джупвик Ааквик из Норвежского университета науки и технологий.

Для оценки двигательных навыков участники прошли тесты, включающие быструю ходьбу, бег, прыжки и другие упражнения. Недоношенные участники показали более низкие результаты по сравнению с контрольной группой.

Хотя обе группы в среднем соответствовали рекомендациям Всемирной организации здравоохранения (150–300 минут умеренной активности в неделю), исследователи подчеркивают, что даже небольшая разница в активности может иметь долгосрочные последствия для здоровья.

Ученые считают, что ранняя стимуляция двигательных навыков у детей, родившихся недоношенными, может иметь долгосрочные положительные эффекты.

Ранее исследователи выяснили, что родившиеся недоношенными люди имеют более здоровое сердце по сравнению с родившимся в срок ровесниками.

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