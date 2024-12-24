Показатели здоровья преждевременно родившихся людей удивили ученых

Pediatrics: недоношенные люди вдвое реже страдают от сердечно-сосудистых проблем

Новозеландские ученые из Института Лиггинса изучили долговременные показатели здоровья людей, родившихся раньше срока. Исследование опубликовано в научном журнале Pediatrics.

Преждевременными родами считается появление ребенка на свет до 37 недели. Ранее считалось, что недоношенность связана с риском сердечно-сосудистых заболеваний, включая гипертонию и инсульт.

В новом исследовании 470 участников заполнили анкеты о состоянии здоровья и дали согласие на обзор данных о состоянии здоровья.

Более чем у трети взрослых, родившихся недоношенными, отмечались более высокие показатели повышенного артериального давления (34,7% против 19,8%).

Однако общий риск серьезных неблагоприятных сердечно-сосудистых событий в этой группе был ниже, чем у сверстников, родившихся в срок (2,8% против 6,9%).

Также оказалось, что показатели диабета, преддиабета и дислипидемии существенно не различались.

Респираторные результаты были в целом сопоставимы, и существенных различий в распространенности хронической болезни почек не наблюдалось.

Расстройства психического здоровья были менее распространены среди недоношенных участников (38,2% против 52,9%). Самооценка депрессии оказалась менее распространена в группе недоношенных. Уровень образования и смертность после первого года жизни существенно не различались.

По словам ученых, новые результаты предлагают более тонкое понимание последствий преждевременных родов на долговременное здоровье человека.

Ранее исследователи нашли новый фактор риска проблем с развитием ребенка.