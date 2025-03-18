Ученые раскрыли скрытую главу в эволюции человека

NatGenetics: современные люди произошли как минимум от двух древних популяций

Исследователи из Кембриджского университета обнаружили, что современные люди произошли не от одной, а как минимум от двух древних популяций, которые отделились друг от друга около 1,5 миллиона лет назад, а затем воссоединились примерно 300 тысяч лет назад. Одна из этих групп внесла около 80% в геном современных людей, а другая — оставшиеся 20%. Работа опубликована в журнале Nature Genetics.

«Вопрос о наших истоках всегда вызывал большой интерес», — сообщил ведущий автор исследования доктор Тревор Казинс с кафедры генетики Кембриджского университета. — «Долгое время считалось, что мы произошли от одной непрерывной линии предков, но наша работа показывает, что происхождение человека гораздо сложнее».

Для анализа ученые использовали данные из проекта «тысяча геномов», который собирает генетическую информацию от людей со всего мира. Они разработали алгоритм cobraa, способный моделировать процессы разделения и последующего объединения популяций на основе генетических данных.

Исследователи также обнаружили, что сразу после разделения одна из популяций столкнулась с серьезным генетическим кризисом, сократившись до небольшого числа особей. Именно эта популяция позднее стала основой для генома современных людей, а также, вероятно, была общей предковой группой для неандертальцев и денисовцев.

При этом часть генов, унаследованных от второй популяции, связана с функциями мозга и нейронной обработки, что могло сыграть ключевую роль в развитии когнитивных способностей человека.

«Наши результаты показывают, что эволюция человека была сложным процессом, включавшим не только разделение, но и повторное слияние популяций», — отметил профессор Ричард Дёрбин, соавтор исследования. — «Они также подтверждают, что обмен генами между популяциями, возможно, сыграл решающую роль в формировании современных видов.

Помимо анализа человеческой эволюции, метод cobraa был успешно применен для изучения генетических данных других видов, включая летучих мышей, дельфинов, шимпанзе и горилл. Это открывает новые возможности для изучения эволюции и происхождения видов в целом.

«Мы только начинаем осознавать, насколько сложной была история человечества», — добавил профессор Эйлвин Скалли. — «Наша работа показывает, что эволюция — это запутанная сеть взаимодействий и генетического обмена.

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