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Названы продукты, которые могут вызвать брожение в желудке

Врач Исковских: шесть видов продуктов провоцируют брожение в желудке

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Чаще всего брожение в животе вызывают молочные продукты, сладкое, бобовые, капуста, мучное и фрукты с высоким содержанием фруктозы, рассказал «Газете.Ru» терапевт, специалист по ультразвуковой диагностике Центра молекулярной диагностики CMD Оренбург ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Сергей Исковских.

Брожение в животе — это распространенное явление, которое проявляется в виде дискомфорта, вздутия, урчания и иногда болезненных ощущений. Брожение в желудке и кишечнике возникает из-за деятельности бактерий, которые расщепляют углеводы. Некоторые продукты питания особенно активно стимулируют этот процесс.

«Продукты с высоким содержанием сахара (конфеты, торты, сладкие газированные напитки) создают идеальную среду для брожения. Бактерии быстро перерабатывают сахар, в результате чего образуются газы. Молочные продукты тоже могут вызвать брожение у людей, страдающих непереносимостью лактозы. Это связано с недостатком фермента лактазы, необходимого для расщепления молочного сахара. Бобы, горох, чечевица и другие бобовые содержат сложные углеводы, которые не полностью перевариваются в тонком кишечнике. Они попадают в толстый кишечник, где бактерии активно принимаются за их переработку, выделяя газы», — рассказал врач.

Капуста и другие крестоцветные овощи, например брокколи и цветная капуста, содержат раффинозу. Это сложный углевод, который также плохо переваривается и является причиной брожения.

«Дрожжевые изделия, хлеб, пицца и другие продукты, содержащие дрожжи, могут усиливать газообразование, особенно при употреблении в больших количествах. Фрукты с высоким содержанием фруктозы (яблоки, груши, виноград и сухофрукты), которая у некоторых людей усваивается не полностью, тоже вызывают брожение», — отметил врач.

Чтобы предотвратить брожение в животе, важно не переедать, исключить из рациона продукты, вызывающие непереносимость, пить достаточно воды.

«В ряде случаев может помочь прием ферментных препаратов (например, лактазы или альфа-галактозидазы), которые улучшают переваривание сложных углеводов. Если брожение сопровождается сильными болями, диареей, потерей веса или другими тревожными симптомами, обязательно проконсультируйтесь с терапевтом или гастроэнтерологом. Это может указывать на более серьезные заболевания, такие как синдром раздраженного кишечника, дисбактериоз или непереносимость определенных продуктов», — заключил врач.

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