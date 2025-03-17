Ученые обнаружили первый случай окрашивания зубов киноварью в древности

Международная группа исследователей из Цзилиньского университета (Китай) и Техасского университета A&M (США) обнаружила первый известный случай использования киновари для окрашивания зубов в древности. Находка сделана на кладбище Шэнцзиньдянь в Турфанской котловине на северо-западе Китая и датируется примерно 2200 годами назад. Исследование опубликовано в научном журнале Archaeological and Anthropological Sciences (AAS).

Тестирование подтвердило, что состав оказался минералом сульфида ртути, который исторически использовался в погребальных обрядах, шаманизме и ранней медицине. Результаты свидетельствуют о дальних торговых связях и значительном культурном значении, стоящем за использованием пигмента.

Киноварь применяли во многих цивилизациях на протяжении тысяч лет. Она была обнаружена в погребальных ритуалах, росписи тела, религиозных обрядах и алхимии на Ближнем Востоке, в Европе, Центральной и Южной Америке.

В доисторическом Китае киноварь использовалась в украшениях гробниц, лаковых изделиях, косметике и традиционной медицине. Ранее случаи зубов, окрашенных киноварью, никогда не были зафиксированы ни в одном другом археологическом контексте.

Кладбище Шэнцзиньдянь, расположенное в Турфанской котловине на северо-западе Китая, содержит 31 могилу. Это место связано с культурой Субэйси, останки датируются примерно 1000 г. до н. э. и 100 г. до н. э.

В захоронении M11, где были найдены окрашенные киноварью зубы, находились останки четырех человек, включая молодую женщину (в возрасте от 20 до 25 лет), обозначенную как M11:B. Среди артефактов, найденных в могиле M11, были деревянные предметы, керамика, костяные гребни, кожаные ножны для ножей, кожаные сапоги, золотые серьги и украшения из ниток.

Находки из других захоронений на кладбище Шенцзиньдянь, такие как лакированные пряжки для ремней, шелковые ткани, бусины из искусственного бирюзового стекла и угольная эссенция, свидетельствуют о прямом или косвенном культурном обмене с Центральными равнинами и средиземноморскими регионами.

Шаманские традиции в Турфане часто включали красные пигменты в ритуалах, и киноварь исторически была связана с духовными верованиями, включая представления о защите и бессмертии. Другие возможные объяснения, основанные на доказательствах, предполагают, что использование киновари вышло за рамки погребальных ритуалов и могло выполнять косметические, лечебные или религиозные функции.

Ранее ученые нашли древнейшие останки человека в Западной Европе.