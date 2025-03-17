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Ученые обнаружили космические пузыри в Млечном Пути

PASJ: в Млечном Пути обнаружены пузырьковые структуры
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Kristen McQuinn/NASA's James Webb Space Telescope

Японские исследователи из Осакского столичного университета под руководством студента Высшей школы наук Симпэя Нисимото и профессора Тошикадзу Ониси разработали модель глубокого обучения, которая помогла обнаружить в Млечном Пути пузырьковые структуры, ранее не включенные в существующие астрономические базы данных. Работа опубликована в журнале Publications of the Astronomical Society of Japan (PASJ).

Млечный Путь, как и другие галактики, содержит пузырьковые структуры, формирующиеся в процессе рождения и активности массивных звезд. Эти так называемые пузыри Спитцера представляют собой важный элемент в изучении происхождения и эволюции звезд.

В новом исследовании ученые разработали модель, которая использует искусственный интеллект для обработки данных, полученных с космических телескопов Spitzer и James Webb. Алгоритмы распознавания изображений на основе ИИ позволили эффективно и точно выявить пузыри Спитцера, а также оболочечные структуры, которые, по мнению ученых, могли возникнуть в результате взрывов сверхновых.

«Наши результаты показывают, что с помощью ИИ можно проводить детальные исследования не только процессов звездообразования, но и последствий взрывных явлений внутри галактик», — отметил Нисимото.

Профессор Ониси добавил: «В будущем мы надеемся, что развитие технологий искусственного интеллекта ускорит раскрытие механизмов эволюции галактик и образования звезд».

Ранее астрономы показали первые фото кровавой луны.

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