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Ученые рассказали, у каких женщин чаще болит живот во время месячных

The Conversation: лишний вес повышает риск боли в животе во время месячных
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Depositphotos

У женщин с лишним весом повышен риск возникновения менструальной боли и обильного кровотечения (меноррагии). Об этом изданию The Conversation рассказали ученые из Школы здравоохранения при Университете Саншайн-Кост (Австралия).

Ученые объяснили, что менструальный цикл регулируется гормонами. Отдел головного мозга, известный как гипоталамус, вырабатывает важный гормон, называемый гонадорелином. Он стимулирует выработку других гормонов, которые сигнализируют яичникам вырабатывать эстроген и выводить яйцеклетку, готовую к оплодотворению, из фолликула яичника.

Высвобождение гонадорелина зависит от уровня эстрогена и количества энергии, доступной организму. И то, и другое тесно связано с массой тела. По словам специалистов, особенно важным является количество жира в организме.

Жировые клетки, как и яичники, вырабатывают женский половой гормон эстроген, поэтому недостаток веса часто приводит к прекращению месячных. Избыток жира и эстрогена, в свою очередь, может вызывать воспаление в организме. Это может повлиять на нормальное функционирование слизистой оболочки матки (эндометрия) и остановить овуляцию — фазу менструального цикла, во время которой легче происходит зачатие.

Ученые из Университета Саншайн-Кост добавили, что лишний вес не только нарушает менструальный цикл, но и усугубляет боль в животе (дисменорею) при предменструальном синдроме (ПМС). Исследование американских ученых показало, что у женщин с индексом массы тела более 27,5 (предожирение) ПМС встречается чаще, чем у тех, кто весит в пределах нормы (индекс массы тела от 18,5 до 25).

Ранее ученые выяснили, что депрессия и боли при месячных взаимосвязаны.

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