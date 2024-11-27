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Депрессия и боли при месячных взаимосвязаны, выяснили ученые

ВВ: депрессия повышает риск возникновения болей при месячных

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Ученые из Сианьского университета Цзяотун-Ливерпуль (XJTLU) установили, что депрессия может быть причиной дисменореи — боли в нижней части живота во время менструации. Вероятнее всего, такая связь обусловлена генетически. Результаты исследования опубликованы в журнале Briefings in Bioinformatic (ВВ).

По словам ученых, женщины в два раза чаще мужчин страдают от депрессии и испытывают более тяжелые физические симптомы расстройства. Это гендерное различие особенно заметно в репродуктивном возрасте.

Международная группа исследователей задалась целью выяснить, могут ли определенные особенности женского менструального цикла организма быть причиной усиления симптомов депрессии. Для этого они изучили данные о состоянии здоровья 600 тысяч женщин из европейской популяции и восьми тысяч — из восточноазиатской. Исследователи использовали метод менделевской рандомизации для анализа генетических вариаций и выявления конкретных генов, которые могут влиять на менструальную боль.

Результаты показали, что в наборах генов, обусловливающих дисменорею и депрессию, было много повторяющихся элементов. Также выяснилось, что бессонница, от которой часто страдают люди с расстройствами психики, является важным связующим звеном между депрессией и дисменореей. По словам ученых, нарушения сна из-за депрессии могут усиливать менструальную боль.

Ранее ученые выявили опасные причины ранних месячных.

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