Назван эффективный способ избавиться от лишнего веса после 45 лет

Ученые из Национального университета Пукёнг установили, что занятия аквааэробикой помогают уменьшить объем талии и количество лишних килограммов. При этом лучше всего такие тренировки подходят людям в возрасте 45 лет и старше. Результаты исследования опубликованы в BMJ Open.

Ученые проанализировали 10 ранее опубликованных научных работ, в которых сравнивались результаты занятий аквааэробикой с другими видами упражнений. В исследованиях участвовали добровольцы в возрасте от 20 до 70 лет с избыточным весом или ожирением (ИМТ не менее 30).

Виды упражнений в воде включали аэробику, зумбу, йогу и аква-бег трусцой. Испытуемые занимались от шести до 12 недель два-три раза в неделю, при этом тренировки длились по 60 минут. Анализ показал, что занятия в таком режиме помогли участникам снизить вес в среднем на три килограмма. Аквааэробика также оказалась наиболее эффективной для женщин и людей в возрасте 45 лет и старше — помимо снижения массы тела эти испытуемые сократили окружность талии почти на три сантиметра.

По словам исследователей, аквааэробика обладает дополнительным преимуществом. Вода помогает снизить вероятность травм суставов, которые обычно возникают у людей с избыточным весом или ожирением при занятиях на суше.

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