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Археологи открыли древнюю систему орошения Месопотамии

Antiquity: в современном Ираке нашли сотни 3000-летних оросительных каналов
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Courtesy of Lagash Archaeological Project

Международная группа археологов из Ирака и Великобритании нашла обширную сеть древних ирригационных каналов в регионе Эриду на юге Месопотамии (современный Ирак). Система орошения полей датируется периодом с I тысячелетия до нашей эры до VI века до нашей эры. Исследование опубликовано в научном журнале Antiquity.

Эриду, расположенный недалеко от современного города Басра, оставался нетронутым на протяжении веков благодаря изменению русла Евфрата. Это позволило сохранить древнюю ирригационную систему, которая в других частях Месопотамии была погребена под новыми каналами или речными отложениями.

Команда использовала современные технологии, включая геологические карты, спутниковые снимки, фотографии с беспилотников и полевые исследования. В результате они нашли более 200 крупных каналов, связанных с древним Евфратом, а также более 4000 небольших ответвлений, обслуживавших более 700 ферм.

Исследование показало, что древние месопотамцы обладали высокими навыками управления водными ресурсами. Они использовали естественный рельеф местности, создавая высокие речные дамбы, которые позволяли воде самотеком поступать на поля. Проломы в дамбах, известные как трещины, помогали равномерно распределять воду по пойме.

Ученые отмечают, что ирригационная сеть развивалась на протяжении столетий. Для ее обслуживания требовались значительные трудозатраты и знания, что указывает на высокий уровень организации древнего общества.

Ранее археологи нашли в Ираке древние месопотамские артефакты.

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