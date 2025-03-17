Ученые раскрыли тайну спиралей в природе: от молекул до галактик

CQG: фундаментальные законы заставляют все во Вселенной двигаться по спирали

Международная группа физиков из США и Испании предложила новый взгляд на природу энтропии, пространства и времени. Ученые пришли к выводу, что вся Вселенная может быть организована в соответствии со спиральными и тороидальными структурами. Исследование опубликовано в научном журнале Classical and Quantum Gravity (CQG).

В 1970-х годах физик Якоб Бекенштейн предположил, что энтропия (мера беспорядка) любой физической системы ограничена ее энергией и размером. Открытие показало, что энтропия глубоко связана с пространством и временем. Позже Рафаэль Буссо переформулировал эту идею, связав энтропию с площадью охватывающей сферы, что усилило связь с голографическим принципом (информация в объеме закодирована на его поверхности).

Авторы нового исследования предложили уточнение границы Бекенштейна, заменив энергию на релятивистскую массу и связав ее с радиусом Шварцшильда (гравитационным радиусом). Это привело к тороидальной (бубликообразной) модели, где внутренний радиус — это радиус Шварцшильда, а внешний — охватывающая сфера.

Тороидальная структура отражает фундаментальные закономерности: галактики закручиваются в спирали, ДНК образуют двойную спираль, вихри воды, воздуха и плазмы следуют криволинейным траекториям.

Новая модель предлагает решение проблемы космологической постоянной — огромного расхождения между предсказанной и наблюдаемой энергией вакуума. Тороидальная структура может естественным образом регулировать энергию вакуума, что меняет понимание темной энергии.

Исследователи добавили, что их гипотеза подчеркивает, что Вселенная — не статичная структура, а динамический, развивающийся процесс. Порядок, скрытый в спиралях и вихрях, пронизывает все: от галактик до субатомных частиц.

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