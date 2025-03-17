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Польза физической активности для долголетия переоценена, выяснили ученые

EJE: высокая физическая активность не помогает значительно продлить жизнь
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Slava Dumchev/Shutterstock/FOTODOM

Финские ученые из Университета Ювяскюля выяснили, что связь между физической активностью и долголетием может быть не такой явной, как считалось раньше. Об этом свидетельствуют результаты исследования с участием более 22 тыс. близнецов. Статья опубликована в научном издании European Journal of Epidemiology (EJE).

Команда проанализировала информацию данные 22750 близнецов из Финляндии, чья физическая активность отслеживалась с 1975 по 1990 год. Для оценки биологического старения применялись эпигенетические часы, анализирующие метилирование ДНК. Также изучалась генетическая предрасположенность к сердечно-сосудистым заболеваниям и артериальному давлению.

Результаты показали, что умеренная активность — оптимальный выбор для продления жизни. Наибольшее снижение риска смертности (на 7%) наблюдалось у тех, кто перешел от малоподвижного образа жизни к умеренной физической активности. Однако более высокие уровни активности не принесли дополнительной пользы для долголетия.

В краткосрочной перспективе высокая физическая активность действительно снижает риск смертности. Однако в долгосрочной перспективе (30 лет наблюдения) разница между высокоактивными и малоподвижными людьми оказалась незначительной.

Связь между физической активностью и биологическим старением имеет U-образную форму. Ускоренное старение наблюдалось как у тех, кто занимался спортом слишком мало, так и у тех, кто упражнялся слишком много.

Ранее ученые назвали возраст, в котором старение ускоряется сильнее всего.

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