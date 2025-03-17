Постоянная усталость может указывать на анемию, диабет и гипотиреоз

Повышенная утомляемость может быть обусловлена как заболеваниями, так и неправильным образом жизни. Например, анемия, диабет, нарушение в работе щитовидной железы, рак и туберкулез могут стать причинами усталости, рассказал «Газете.Ru» врач-терапевт клиники «Будь Здоров» в Санкт-Петербурге Сергей Вечтомов.

«Усталость могут провоцировать различные заболевания и нарушения в работе организма. Например, сахарный диабет первого и второго типов тоже могут вызвать усталость, которая возникает на фоне так называемых скачков уровня глюкозы в крови. Анемия различного генеза (железодефицитная, В-12-дефицитная, фолиеводефицитная и другие более редкие) тоже связана с повышенной утомляемостью. В этом случае усталость возникает вследствие недостаточного транспорта кислорода к клеткам и тканям организма из-за недостаточного содержания связанного с кислородом гемоглобина (оксигемоглобин). Гипотиреоз — эндокринологическое заболевание, проявляющееся недостаточностью выработки гормонов щитовидной железы. Это тоже может быть причиной повышенной усталости», — рассказал врач.

Также повышенная утомляемость возникает при онкопатологии вследствие различных факторов, например, при раке в организм человека выделяются белки, способствующие повышенной утомляемости, многие виды рака способствуют потреблению большого количества энергии для роста самой опухоли. В свою очередь, уже установленный диагноз так же неблагоприятно влияет на эмоциональный фон, вызывая зачастую затяжные депрессии, ухудшая тем самым восстановление организма.

«Хронические вирусные инфекции, паразитарные инвазии и туберкулез тоже вызывают усталость. Любой воспалительный процесс в организме требует большего потребления энергии и повышенной напряженности иммунитета, что влечет за собой симптом повышенной утомляемости из-за постоянной борьбы организма с инфекцией любой природы (вирусной, бактериальной, грибковой, паразитарной)», — рассказал врач.

Всего можно выделить множество причин повышенной утомляемости. Среди причин, не связанных с болезнями, нарушение режима сон-бодрствование, неадекватные организму физические нагрузки, несбалансированное питание, беременность, прием препаратов с седативным эффектом: снотворные, транквилизаторы, бета-адреноблокаторы. Также усталость может быть признаком депрессии.

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