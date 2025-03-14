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Названы гены, которые отвечают за набор лишнего веса

Биолог Суркова: гены FTO, LEP и PPARG повышают риски ожирения после 45 лет

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Liudmyla Chuhunova/Shutterstock/FOTODOM

Молодые люди в возрасте 26-34 лет со здоровым весом (ИМТ менее 25), но обладающие высоким показателем генетического риска ожирения, имеют в 10 раз больше вероятность располнеть в возрасте 46-54 лет, рассказала «Газете.Ru» кандидат биологических наук, руководитель научных коммуникаций Genotek Екатерина Суркова.

«Существуют некоторые ключевые гены, которые связаны с регуляцией аппетита, метаболизмом энергии и накоплением жира. Например, ген FTO (Fat Mass and Obesity Associated Gene) является одним из наиболее изученных в контексте ожирения. Вариации в FTO могут увеличивать риск развития ожирения путем влияния на аппетит и пищевое поведение. Ген PPARG регулирует процессы дифференцировки адипоцитов (жировых клеток) и влияет на чувствительность к инсулину. Полиморфизмы в этом гене могут повышать риск развития ожирения и связанных с ним заболеваний, таких как диабет 2 типа», – рассказала Суркова.

Мутации в гене LEP тоже связаны с ожирением. Они могут приводить к снижению чувствительности к лептину (гормон, вырабатываемый жировыми клетками, который сигнализирует мозгу о насыщении), что способствует перееданию и набору веса.

«Но в риск ожирения вносят вклад несколько вариантов разных генов. И чтобы учесть их все, ученые разработали специальный калькулятор: при расчете риска учитывают все повышающие и понижающие риск генетические особенности. В итоге человек, после прохождения ДНК-исследования, получает индивидуальный риск ожирения в течение жизни. Знание своего генетического риска позволяет заранее начать профилактику этого состояния. Ведь ожирение также повышает риск развития диабета 2 типа, сердечно-сосудистых заболеваний, инсульта, рака, психических расстройств и других проблем», – объяснила биолог.

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