Ученые раскрыли неизвестный фактор, резко ускоряющий старение организма

Японские исследователи из Университета Осаки создали новую систему на основе искусственного интеллекта (ИИ), которая позволяет оценить биологический возраст человека с высокой точностью по пяти каплям крови. Исследование опубликовано в научном журнале Science Advances (SciAdv).

Биологический возраст отражает, насколько хорошо организм справляется с процессами старения, и может значительно отличаться от хронологического возраста. Традиционные методы оценки биологического возраста часто основываются на общих биомаркерах, таких как метилирование ДНК или уровень белков.

Команда сосредоточилась на стероидных гормонах, которые играют ключевую роль в метаболизме, иммунитете и реакции на стресс.

Исследователи разработали модель глубокой нейронной сети (DNN), которая учитывает не только уровни гормонов, но и их взаимодействие. Вместо анализа абсолютных значений модель изучает соотношения между различными стероидами, что делает оценку более точной и персонализированной.

Одним из самых интересных результатов оказалось влияние кортизола, гормона стресса, на биологический возраст.

Ученые обнаружили, что при удвоении уровня кортизола биологический возраст увеличивается примерно в 1,5 раза. Это подтверждает, что хронический стресс может ускорять старение на биохимическом уровне.

Новая модель может стать мощным инструментом для раннего выявления возрастных заболеваний и разработки индивидуальных программ оздоровления. В будущем она может использоваться для рекомендаций по образу жизни, направленных на замедление старения.

Ранее ученые назвали загрязнители окружающей среды, ускоряющие старение.